Черновцы решили вывешивать флаг ОУН и использовать лишь украинский язык

Сфера обслуживания должна перейти на государственный язык.

Черновицкий горсовет принял решения о поднятии флага ОУН во время праздников, а также об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни города.

Об этом сообщается на сайте партии "Свобода", которая была инициатором решения.

На Ратуше и на зданиях государственных органов будут вывешивать красно-черный флаг в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы. Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, тоже рекомендуется вывешивать флаги ОУН в эти памятные дни.

Другое решение - "О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы" - предусматривает, что языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык - украинский.

Документ предусматривает, что на территории Черновцов все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публикации, сообщения, рекламные объявления, любые другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняется на государственном языке.

Вводится использование украинского языка во всех сферах обслуживания. В заведениях общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязан предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке.

Напомним, решение вывешивать флаг ОУН ранее приняли ряд местных советов Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей и готовится принять Киевсовет.