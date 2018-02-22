Глава МИД Польши выступил в США за введение миротворцев на Донбасс
Польша выступает за развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе, потому что это важно для ее собственной безопасности.
Об этом, выступая на брифинге в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает
Говоря об Украине после завершения министерских дебатов в Совете Безопасности ООН, Чапутович отметил, что было бы хорошо, если бы ООН тоже участвовала в решении конфликта на Востоке Украины, направивна этот участок миротворческие силы.
«По этому вопросу трудно достичь соглашения, но работа продолжается … Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны, также из-за притока беженцев оттуда», — сказал Чапутович.
Министр отметил, что Польша придает большое значение соблюдению принципа суверенитета и территориальной целостности, вспомнив о действиях РоSSии за рамками принципов международного права, таких как аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.
Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявлял, что Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также в отношении стран, которые будут принимать в ней участие.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РоSSия не согласится на развертывание полноценной миротворческой миссии и создание администрации ООН на временно оккупированном Донбассе.
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