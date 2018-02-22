Труханова пытались избить возле суда

Его успели ударить флагом, пока не вмешалась полиция.

Представители националистических организаций пытались избить мэра Одессы Геннадия Труханова возле Соломенского районного суда Киева .

Как сообщает корреспондент LB.ua, когда мэр Одессы выходил из здания к суда и шел к автомобилю, на него кто-то напал. Однако сотрудники полиции оперативно вмешались и закрыли собой чиновника. Тем не менее, Труханова успели ударить флагом. В результате между полицейскими и националистами возникла небольшая потасовка.

Мэра Одессы встречали криками "Труханова на нары!"

Напомним, что Соломенский районный суд Киева рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении мэра Одессы Геннадия Труханова от должности. Решение так и не было принято из-за проблем с компьютерной техникой.

Труханову инкриминированы махинации с админкорпусом завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

15 февраля во время избрания Труханову меры пресечения произошли две большие драки, в результате которых один полицейский получил огнестрельное ранение, а несколько националистов были задержаны.