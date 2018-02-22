Порошенко осудил действия силовиков в Оболонском суде

Полиция просила женщин раздеться, поймав таким образом активистку Femen.

Президент Петр Порошенко считает действия силовиков в Оболонском райсуде Киева недопустимыми, написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в фейсбуке.

"Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - добавил он.

21 февраля правоохранители просили женщин снять верхнюю одежду на входе в Оболонский суд, где должен был состояться допрос Порошенко в рамках дела о госизмене Виктора Януковича. Таким образом они поймали одну из активисток Femen.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко извинилась за такие действия правоохранителей

Допрос Порошенко в итоге прошел в режиме видеоконференцсвязи.