Суд отложил отстранение Труханова на 27 февраля из-за проблем с компьютером
Ходатайство САП продолжат рассматривать на следующей неделе.
Соломенский районный суд Киева в четверг не принял решение по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении мэра Одессы Геннадия Труханова от должности.
Как сообщает корреспондент LB.ua, судья Дмитрий Кратко был вынужден перенести заседание из-за неисправности компьютерной системы суда. В ходе заседания компьютер и микрофоны несколько раз переставали работать.
Прокуроры САП просили отстранить Труханова от должности, мотивируя это законом о предотвращении коррупции. Он предусматривает, что лицо, которое подозревается в совершении коррупционного преступления, подлежит отстранению от исполнения должностных полномочий.
Адвокаты Труханова в свою очередь настаивали, что прокуроры не предоставили доказательств того, что Труханов может влиять на свидетелей. Ходатайство САП они считают необоснованным.
Заседание продолжится 27 февраля в 14:00.
Напомним, что 14 февраля Труханова задержали в аэропорту "Борисполь". На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.
Труханову инкриминированы махинации с админкорпусом завода "Краян", который в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.
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