Мэр Днепра приказал снести пункты приема металлолома

"Да, это - самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", - отметил Филатов.

Мэр Днепра Борис Филатов распорядился снести пункты приема металлолома в городе.

"Разве мы с вами не являемся заложниками тех, кто заставляет несчастных стариков месяцами сидеть безвылазно по квартирам? Потому, что лифт не работает из-за украденного кабеля. Тех, из-за кого дети падают в открытые люки, потому что эти люки украдены? Разве они не террористы, а мы все не их заложники? Я презираю коррумпированных полицейских, крышующих пункты приёма металлолома. Я презираю безвольных судей, выпускающих на свободу мразей, уродующих Город. Но у меня есть бульдозер и политическая воля. Сегодня в городе начинается операция "Дамоклов меч". Как в Израиле. Я начинаю сносить этих тварей под нож. Просто тупо бульдозером. Без документов. И быть может даже доберусь и до их домов. Да. Это - самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", - написал он в фейсбуке.

Филатов добавил, что на жилмассиве "Тополь" снесли уже семь пунктов приема металлолома.

Напомним, накануне в Стрые Львовской области двое мужчин отбили голову бронзового памятника Тарасу Шевченко и сдали ее на металлолом.