В Сирии заметили новейшие роSSийские истребители Су-57

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов 8 февраля заявил о том, что роSSийские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию Су-57. Всего было изготовлено 12 таких истребителей, 10 из которых участвуют в летных тестированиях. Борисов отметил, что первые два самолета из этой партии могут поступить в войска в 2019 году.
В декабре 2017 года телеканал "Звезда" опубликовал видео первого полета Су-57 с новейшим двигателем. Он длился 17 минут. Все его системы отработали в штатном режиме. Телеканал отмечал, что новый двигатель Су-57 является полностью новой разработкой, а не модификацией. Он обладает большей тягой, электронными системами и меньшим расходом топлива.
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