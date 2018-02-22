В Сирии заметили новейшие роSSийские истребители Су-57

Минобороны РФ официально не объявляло о переброске в Сирию новейших истребителей.

В Сирии заметили новейшие роSSийские истребители Су-57
Фото: twitter/ Wael Al Hussaini

На роSSийской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились два истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщил сирийский блогер Wael Al Hussaini.

По его словам, на авиабазу также прибыли четыре Су-35 и четыре Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Минобороны РФ официально не объявляло о переброске в Сирию Су-57.

Didn’t see that coming!!#RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria

Along with
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs

— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов 8 февраля заявил о том, что роSSийские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию Су-57. Всего было изготовлено 12 таких истребителей, 10 из которых участвуют в летных тестированиях. Борисов отметил, что первые два самолета из этой партии могут поступить в войска в 2019 году.

В декабре 2017 года телеканал "Звезда" опубликовал видео первого полета Су-57 с новейшим двигателем. Он длился 17 минут. Все его системы отработали в штатном режиме. Телеканал отмечал, что новый двигатель Су-57 является полностью новой разработкой, а не модификацией. Он обладает большей тягой, электронными системами и меньшим расходом топлива.


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