В Сирии заметили новейшие роSSийские истребители Су-57

Минобороны РФ официально не объявляло о переброске в Сирию новейших истребителей.

На роSSийской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились два истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом сообщил сирийский блогер Wael Al Hussaini.

По его словам, на авиабазу также прибыли четыре Су-35 и четыре Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Минобороны РФ официально не объявляло о переброске в Сирию Су-57.

Didn’t see that coming!! #RuAF deployed today few numbers of their fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim #Syria



Along with

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U pic.twitter.com/2W9ZLPNAOs — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов 8 февраля заявил о том, что роSSийские военные начинают опытно-боевую эксплуатацию Су-57. Всего было изготовлено 12 таких истребителей, 10 из которых участвуют в летных тестированиях. Борисов отметил, что первые два самолета из этой партии могут поступить в войска в 2019 году.

В декабре 2017 года телеканал "Звезда" опубликовал видео первого полета Су-57 с новейшим двигателем. Он длился 17 минут. Все его системы отработали в штатном режиме. Телеканал отмечал, что новый двигатель Су-57 является полностью новой разработкой, а не модификацией. Он обладает большей тягой, электронными системами и меньшим расходом топлива.