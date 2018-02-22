В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
В рамках расследования задержали местного полицейского роSSийского происхождения.
21 февраля в международном аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина) задержали местного полицейского Ивана Близнюка (сын русских эмигрантов), прибывшего из Рима со своим знакомым. Его подозревают в причастности к созданию канала поставок кокаина в РоSSию. Об этом сообщило местное издание Clarin.
Благодаря знанию языка он выступал "связующим звеном" аргентинской полиции с МВД РоSSии. В своих соцсетях Близнюк говорил о связях в дипломатических кругах, в том числе с Россией.
Расследование началось после того, как в декабре 2016 года роSSийский посол в Аргентине Виктор Коронелли сообщил Министерству безопасности о том, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. Об этом стало известно только сейчас, поскольку информация была засекречена.
Во время расследования спецслужбы провели контролируемую поставку, заменив наркотик на муку, установив на чемоданы GPS и отправив их диппочтой в РоSSию. Там задержали четверых подозреваемых, имена которых пока не разглашались.
РоSSийское агентство ТАСС утверждает, что операция по пресечению наркотрафика проводилась совместно спецслужбами РоSSии и Аргентины. "Речь идет о взаимодействии роSSийских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика, - отметил собеседник агентства. - Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий".
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