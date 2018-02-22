В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина

В рамках расследования задержали местного полицейского роSSийского происхождения.

21 февраля в международном аэропорту Буэнос-Айреса (Аргентина) задержали местного полицейского Ивана Близнюка (сын русских эмигрантов), прибывшего из Рима со своим знакомым. Его подозревают в причастности к созданию канала поставок кокаина в РоSSию. Об этом сообщило местное издание Clarin.

Благодаря знанию языка он выступал "связующим звеном" аргентинской полиции с МВД РоSSии. В своих соцсетях Близнюк говорил о связях в дипломатических кругах, в том числе с Россией.

Расследование началось после того, как в декабре 2016 года роSSийский посол в Аргентине Виктор Коронелли сообщил Министерству безопасности о том, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. Об этом стало известно только сейчас, поскольку информация была засекречена.

Фото: clarin.com
Фото: clarin.com

Во время расследования спецслужбы провели контролируемую поставку, заменив наркотик на муку, установив на чемоданы GPS и отправив их диппочтой в РоSSию. Там задержали четверых подозреваемых, имена которых пока не разглашались.

РоSSийское агентство ТАСС утверждает, что операция по пресечению наркотрафика проводилась совместно спецслужбами РоSSии и Аргентины. "Речь идет о взаимодействии роSSийских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика, - отметил собеседник агентства. - Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий".


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