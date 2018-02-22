Разведка штаба АТО узнала о прибытии на Донбасс 200 роSSийских военных

Их разместили на полигоне "Восточный" в Донецкой области.

Около 200 роSSийских военнослужащих прибыли на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров", - говорится в сообщении.

По информации разведки, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований РФ , которых разместили на полигоне "Восточный" вблизи населенного пункта Мануйловка на территории временно оккупированной части Донецкой области.

"Очевидно, после "акклиматизации" они заменят других военных преступников, на ротационной основе находятся на должностях в так называемых с соединениях и воинских частях НЗФ", - отмечают в штабе.

"Следует добавить, что с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» пребывание роSSийских вооруженных сил, других военных формирований и деятельности оккупационных администраций РФ признаны незаконными и противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов исключил активизацию военной агрессии РоSSии против Украины до июня.