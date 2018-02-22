Разведка штаба АТО узнала о прибытии на Донбасс 200 роSSийских военных
Их разместили на полигоне "Восточный" в Донецкой области.
Около 200 роSSийских военнослужащих прибыли на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Чтобы не потерять контроль над временно оккупированной частью Донбасса и незаконными вооруженными формированиями, недавно кремлевские кураторы отправили необычный гуманитарный груз - около двух сотен офицеров", - говорится в сообщении.
По информации разведки, это, вероятно, представители регулярных воинских формирований РФ, которых разместили на полигоне "Восточный" вблизи населенного пункта Мануйловка на территории временно оккупированной части Донецкой области.
"Очевидно, после "акклиматизации" они заменят других военных преступников, на ротационной основе находятся на должностях в так называемых с соединениях и воинских частях НЗФ", - отмечают в штабе.
"Следует добавить, что с принятием Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» пребывание роSSийских вооруженных сил, других военных формирований и деятельности оккупационных администраций РФ признаны незаконными и противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права", - добавили в пресс-центре.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов исключил активизацию военной агрессии РоSSии против Украины до июня.
При этом он считает, что угроза наступления РФ со стороны аннексированного Крыма сохраняется и сегодня.
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