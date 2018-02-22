Украина и Албания начали переговоры о зоне свободной торговли

Товарооборот между странами составляет всего 25 млн долларов.

Украина и Албания в четверг, 22 февраля, обменялись первыми проектами соглашения о свободной торговли.

Это произошло в рамках визита в Украину министра иностранных дел Албании Дитмира Бушати.

"Мы бы хотели развивать наши двусторонние контакты в торговле и экономике. Мы обменялись первыми проектами нашего соглашения о свободной торговле, в частности с учетом явной повышенной заинтересованности нашего бизнеса в таком обмене, в частности в продаже сельскохозяйственной продукции", - заявил албанский министр на пресс-конференции в четверг.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в четверг албанский министр намерен провести переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией с первым вице-премьер-министром, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом, что должно дать толчок двухстороннему экономическому сотрудничеству.

Напомним, что Албания является одним из кандидатов на вступление в Европейский Союз.

Товарооборот Украины и Албании в 2017 году составил всего 25 млн долларов.