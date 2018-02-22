Американских дипломатов не допустят к наблюдению за выборами в РоSSии

Граждан США, которые приедут в РФ в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ, к наблюдению за выборами допустят.

Американские дипломаты и работники американских загранучреждений в РоSSии не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами в РФ .

Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Граждане США , которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента РоSSийской Федерации", - сказал Рябков.

"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в РоSSийской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам роSSийских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", - добавил замминистра.

По его словам, "соответственно, вскоре после этого отказа МИД РоSSии официально уведомил посольство США в Москве о том, что на предстоящих у нас выборах дипломаты и сотрудники американских генеральных консульств в РоSSии допущены к наблюдению не будут".

"Но, еще раз повторяю, что это не относится к тем гражданам США , которые приедут к нам в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами", - подчеркнул Рябков.