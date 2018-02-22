Американских дипломатов не допустят к наблюдению за выборами в РоSSии
Граждан США, которые приедут в РФ в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ, к наблюдению за выборами допустят.
Американские дипломаты и работники американских загранучреждений в РоSSии не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами в РФ.
Об этом заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента РоSSийской Федерации", - сказал Рябков.
"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в РоSSийской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам роSSийских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", - добавил замминистра.
По его словам, "соответственно, вскоре после этого отказа МИД РоSSии официально уведомил посольство США в Москве о том, что на предстоящих у нас выборах дипломаты и сотрудники американских генеральных консульств в РоSSии допущены к наблюдению не будут".
"Но, еще раз повторяю, что это не относится к тем гражданам США, которые приедут к нам в рамках миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами", - подчеркнул Рябков.
Напомним, ранее в феврале МИД РФ заявил о наличии доказательств "вмешательства" Запада в выборы в РоSSии.
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22.02.2018 10:53