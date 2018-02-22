Израильские разведслужбы предотвратили попытку сбить австралийский самолет, - Нетаньяху

"Это было бы невообразимое убийство", - отметил премьер Израиля.

Израильские разведслужбы предотвратили попытку сбить австралийский самолет, - Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
Фото: Коби Гидеон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские разведывательные службы предотвратили попытку сбить австралийский самолет.

С таким заявлением он выступил на конференции глав еврейских организаций США, сообщает LB.ua со ссылкой пресс-службу израильского премьера.

"Израильские разведывательные службы предотвратили попытку сбить австралийский самолет. Это было бы невообразимое убийство", - сказал Нетаньяху.

По его словам, "это вызвало бы огромный кризис в мировом воздушном сообщении, а это всего лишь одна из десятков атак по всему миру, которые мы предотвратили".

"Я думаю, что мы должны дать высокую оценку работе израильской разведки, которая защищает не только граждан Израиля, но и граждан всего мира", - подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним, в январе Нетаньяху заявил, что израильская разведка помогла предотвратить крупные теракты в ЕС.


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