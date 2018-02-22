Армия Нигерии освободила 76 похищенных "Боко Харам" боевиками школьниц

В каком состоянии находятся спасенные ученицы, не сообщается.

Нигерийская армия освободила несколько десятков школьниц, ранее захваченных в одной из деревень в результате нападения радикальных исламистов из группировки "Боко Харам".

Об этом сообщает DW со ссылкой на представители местных властей.

"В каком состоянии находятся спасенные ученицы, не сообщается. Разнятся и сведения о количестве освобожденных школьниц: по одним данным, их 76, другие источники не называют точное число", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, были обнаружены тела еще двух убитых школьниц.

Напомним, нападение на группу учениц произошло в понедельник вечером. Во время налета многим учащимся, как и учителям, удалось сбежать. Операция по спасению захваченных подростков прошла по местному времени в среду вечером. Полиция не исключает, что в руках исламистов находятся еще не менее 13 школьниц.

Группировка "Боко Харам" (в переводе означает "Западное образование - грех"), созданная в 2002 году, действует в основном на территории Нигерии. Сторонники организации выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства". Месяцем ранее главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ). Жертвами "Боко Харам" с 2009 года стали более 20 тыс. человек, еще два миллиона стали вынужденными переселенцами.

В декабре 2017 года стало известно, что Нигерия выделит $1 млрд для борьбы с "Боко Харам".