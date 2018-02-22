?Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко

Судья Девятко сказал, что адвокаты не воспользовались своим уникальным шансом.

Оболонский районный суд Киева отказал защите Виктора Януковича в повторном допросе президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд, посоветовавшись на месте, руководствуясь частью 13 статьи 352 Уголовного процессуального кодекса, в удовлетворении ходатайства защиты о повторном допросе Петра Алексеевича Порошенко решил отказать, поскольку данное ходатайство полностью необоснованно. Суд в очередной раз обращает внимание, что вчера стороне защиты была предоставлена уникальная возможность задать все вопросы, но по тем или иным причинам защита ею не воспользовалась, злоупотребляя своими процессуальными правами", - сказал он.

Допрос Порошенко в среду вместо полутора часов продлился около 60 минут. Президент почти ничего не рассказал по существу, потому что большинство вопросов защиты снимались.

Судья Девятко указал на то, что защита сама виновата в этом.

"Когда защита заявила протест на правовой вопрос прокурора и суд удовлетворил этот протест, конечно, это могло быть ошибкой. Так как в дальнейшем прокуроры так же просили суд снимать все правовые вопросы стороны защиты. Но это, конечно, не причина считать сторону защиты непрофессиональной", - сказал он.