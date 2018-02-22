На Контрактовой площади в Киеве нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировой

С начала года на территории столицы уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

На Контрактовой площади в Киеве нашли 152-мм артснаряд времен Второй мировой
Архивное фото
Фото: MNSODE

Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вывезли на полигон и уничтожили обнаруженный накануне в подвале отселенного здания на Контрактовой площади в Киеве артиллерийский снаряд калибра 152мм времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"Группой пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС Украины обнаруженный снаряд изъят и уничтожен на полигоне", - говорится в сообщении.

В столичном главке отметили, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Спасатели призвали киевлян и гостей города при выявлении подобных предметов быть крайне осторожными.

"Первое, что нужно сделать - позвонить по номеру 101 и сообщить, где найден опасный предмет. Далее необходимо оградить место его нахождения и не допускать к нему других людей, особенно детей. Не трогать, не передвигать, не стучать по корпусу, не разбирать взрывоопасный предмет", - напомнили в ГосЧС.

Напомним, ранее в Одесской области обнаружили более 80 артснарядов времен Второй мировой войны.


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