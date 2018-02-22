Порошенко тихо готує скасування е-декларування менеджерам держпідприємств

Президентський законопроект, який офіційно спрямований на відміну е-декларування для громадських активістів, передбачає також звільнення від оподаткування більшості посадовців державних та комунальних підприємств.

Про це повідомляє проект «Bihus.info» – «Тисни».

В Верховну Раду внесено законопроект президента Петра Поррошенка №6674 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Але крім відміни е-декларацій для представників громадських організацій, законопроект також містить норму, що подача е-декларацій обов’язковою залишиться лише для керівників, їх заступників і членів наглядової ради державних та комунальних підприємств.

«Це означає, що, наприклад, в «Укрзалізниці» з-під дії закону будуть виведені керівники філій (регіональних залізниць) та уповноважені особи, які проводять публічні закупівлі, розпоряджаються коштами цього державного підприємства. При чому мова йде не тільки про скасування обов’язку подавати електронні декларації, але й скасування обмеження щодо використання службових повноважень, чи свого становища, щодо одержання подарунків та покладені обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передачі в управління іншої особи належних їм підприємств та корпоративних прав» – пояснив юрист «Тисни» Володимир Харечко.

Від «Наших грошей»

В березні 2017 року Петро Порошенко підписав прийняті Верховною Радою зміни до закону «Про протидію корупції», які зобов’язали членів антикорупційних громадських організацій подавати електронні декларації. Тоді ці зміни було пояснено необхідністю позбавити е-декларування військовослужбовців.


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