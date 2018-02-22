РоSSия незаконно добыла с Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа

На месторождении незаконно пробурено 11 скважин.

За время аннексии Крыма РоSSия незаконно добыла с Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа.

Об этом сообщила глава правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нижнова, передает Громадське.

На вопрос, планирует ли РоSSия прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении, она ответила, что соответствующего заявления от официальных роSSийских органов не поступало.

Одесское газовое месторождение расположено в экономической зоне Украины, его запасы составляют около 21 млрд куб. м газа. Украина ввела его в эксплуатацию в ноябре 2012 года, официально там было добыто около 500 млн куб. м газа.

Сейчас Россией незаконно добыто 7 млрд 200 млн кубометров газа, из которых половина - Одесское газовое месторождение (3 млрд 500 млн), отметила Нижнова.

"РоSSия с самого начала аннексии (Крыма, - ред.) знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, возможно, РоSSия будет предпринимать какие-то меры", - сказала она.

По словам главы правления "Черноморнефтегаза", за время аннексии Крыма Россией незаконно было пробурено на месторождении еще 11 скважин.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается. До момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда", - подчеркнула Нижнова.

Одесское газовое месторождение расположено на шельфе Черного моря в 130 км от Одессы и 155 км от крымского побережья. Доказанные запасы - 21 млрд куб. м газа . Месторождение было открыто еще в конце 1980-х годов, но только в 2012 году Украина начала там промышленную добычу.

Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили 2014 г. во время аннексии Крыма Россией . Таким образом "Нафтогаз Украины" потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.