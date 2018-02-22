Судья, пытавшийся подкупить Холодницкого, вышел на работу

В январе Геннадия Подберезного и Наталью Овчаренко отправили под суд.

Судья, пытавшийся подкупить Холодницкого, вышел на работу

Глава Кировского райсуда Днепра Геннадий Подберезный, которого в прошлом году поймали на взятке в 50 тыс. долларов прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, вышел на работу, сообщает ТСН.

Подберезный был задержан 21 сентября вместе с бывшей судьей Кировского районного суда Днепра Натальи Овчаренко. Они предложили руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому 300 тысяч долларов за закрытие уголовного производство в отношении Овчаренко. Их задержали после передачи первого "транша" в 50 тыс. долларов.

23 сентября Подберезный был арестован и вышел под залог в 5 млн гривен. Теперь истек и срок отстранения его от должности, поэтому руководитель суда вышел на работу.

Как сообщалось, 11 января судей из Днепра, которые пытались дать взятку Холодницкому, отправили под суд. Обвинительный акт касается дела, которое они пытались "порешать" за деньги. По нему Подберезному может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.


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