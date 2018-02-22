В базу "Миротворца" попал роSSийский диверсант Бобриков

Плетнев

РоSSийский актер театра и кино Кирилл Плетнев, сыгравший роSSийского диверсанта Бобрикова, попал в чистилище "Миротворца", передает Час Пик.

Как сообщается на сайте, Плетнев в прошлом году снимался на территории аннексированного Крымского полуострова в фильмах "А.Л.Ж.И.Р" (реж. Касаткин Александр) и "Викинг" (реж. Кравчук Андрей).

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