США помогут Грузии в борьбе против роSSийской пропаганды

Запущен цикл учебных программ по стратегическим коммуникациям для госслужащих.

Соединенные Штаты помогут Грузии в борьбе против гибридной войны, которую ведет РоSSия, передает Голос Америки.

Так, при финансовой поддержке посольства США 20-го февраля был запущен цикл учебных программ по стратегическим коммуникациям для госслужащих.

"Сегодня, когда многие государства и, в особенности РоSSия, активно применяют разные средства ведения гибридной войны, а стратегические коммуникации стали сильнейшим оружием не только для формирования общественного мнения, но и прямого осуществления политики, считаю, что для нашей страны очень важно сотрудничество с США по этому направлению для того, чтобы максимально донести до нашего населения то благо, которое предоставляет европейская и евроатлантическая интеграция для настоящего и будущего Грузии", – заявил на церемонии открытия премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

В свою очередь, посол Соединенных Штатов в Грузии Иан Келли отметил, что США заинтересованы в том, чтобы Грузия сблизилась с Западом и интегрировалась в НАТО и ЕС . Одновременно посол подчеркнул, что для достижения данных целей правительству Грузии необходимо иметь поддержку населения.

"Вы должны действовать по принципу "Одна команда, одна миссия, единое послание. Это важно, поскольку именно вы должны определять повестку дня для своей страны. Если вы не сумеете этого сделать, это определит кто-то другой, с севера, или же профинансирует деструктивные силы для выстраивания иного контекста, не соответствующего интересам Грузии", – заявил посол США .

Примечательно, что согласно различным опросам, прозападная ориентация страны вновь пользуется поддержкой большинства населения Грузии, хотя одновременно за последнее время возросло число сторонников членства Грузии в Евразийском Союзе возглавляемого Россией .

Так, по результатам последнего исследования общественного мнения, проведенного в Грузии в декабре 2017-го американской неправительственной организацией – Национальным демократическим институтом (NDI), 29% респодентов высказались в пользу присоединения Грузии к Евразийскому Союзу (23% – в июне 2017-го года, 20% – в марте 2016-го года).