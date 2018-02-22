Горняки трех шахт объявили голодовку в помещении Минэнерго
"В случае невыполнения требований они оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт".
Работники трех шахт ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Работники трех шахт государственного предприятия "Селидовуголь", а также председатели местных и первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов только что в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности объявили бессрочную голодовку", - написал он в фейсбуке.
Согласно сообщению, горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП "Селидовуголь".
"В случае невыполнения требований они оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шахтеры представили Манифест по спасению угольной отрасли Украины. Работники угольных предприятий требуют, в частности, своевременного выполнения обязательств перед угледобывающими предприятиями.
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