Пенсионеры системы МВД получат повышенную пенсию с 1 января 2018 года

Речь идет военнослужащих, пограничниках, сотрудников Нацгвардии, ГосЧС и Нацполиции.

С 1 января 2018 года все категории пенсионеров органов системы Министерства внутренних дел получат повышенную пенсию.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, речь идет военнослужащих и работниках Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета министров от 30 августа 2017 №704 "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц".

"В последнее время вопрос пенсионного обеспечения людей в погонах стал любимой темой для спекуляции и политических игр. Я думаю, что на этом стоит поставить точку и закрыть эту тему. После длительной дискуссии, которая велась практически год и очень активно последний месяц, премьер-министр принял решение о пенсиях для военнослужащих и работников МВД . Речь идет о двух фундаментальных вещах, которые нам удалось закрепить. Первое - всем категориям пенсионеров органов системы МВД повышенная пенсия будет начислена с 1 января 2018 года. То есть сегодня решение принято, с завтрашнего дня начнутся начисления", - сказал Аваков.

Он также объяснил, что для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться повышенные пенсии.

"По новому закону, для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД , будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГосЧС, ГПСУ будет привязана к пенсиям", - добавил министр.

Госсекретарь МВД Алексей Тахтай отметил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере плюс доплата с 2016 года.

"Пенсии будут определяться за счет должностного оклада, специального звания и надбавки за выслугу лет, определенных состоянию на 1 марта 2018 года, согласно постановлению Кабинета министров от 30 августа 2017 года. Выплата пенсий будет проводиться следующим образом - с 1 января 2018 старый размер пенсии будет соединяться с 50% от суммы повышения, с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года - старый размер пенсии и 75% от суммы повышения, а с 1 января 2020 года - полноценно новый пересчитанный размер пенсий", - пояснил Тахтай.

Советник Авакова Василий Дурдинец подчеркнул, что ветераны МВД уже давно ведут диалог с министерством о перерасчете пенсий.

Напомним, ранее Кабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона.

В декабре 2015 года в закон о гарантиях соцзащиты бывших работников органов внутренних дел внесли изменения, согласно которым пенсии сотрудников милиции должны рассчитывать с учетом зарплат сотрудников Нацполиции. В Пенсионном фонде заявили, что не могут поднять пенсии, поскольку в постановлении Кабмина про денежное обеспечение полицейских Нацполиции перерасчет пенсии для бывших милиционеров не предусмотрен.

16 февраля 2018 года Верховный Суд постановил пересчитать пенсии бывшим милиционерам.