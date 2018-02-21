Назначен новый глава "Укроборонпрома"

Им стал гендиректор "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

Назначен новый глава "Укроборонпрома"
Павел Букин
Фото: Ukrspecexport.com

Президент Петр Порошенко назначил нового генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Им стал Павел Букин, который раньше занимал должность гендиректора государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Нового главу "Укроборонпрома" представил в среду президент Украины Петр Порошенко.

"Не только подводим итоги работы Укроборонпрома, но и начинаем новый ее этап. Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - прокомментировал он это назначение в фейсбуке.

Напомним, что с 4 июля 2014 года до 12 февраля 2018 года "Укроборонпром" возглавлял Роман Романов.

Концерн "Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года с целью объединения отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в его состав входит свыше ста заводов. По итогам 2016 года концерн занял 77-е место в мировом рейтинге торговцев оружия, который составляется Стокгольмским институтом исследований проблем мира SIPRI.


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