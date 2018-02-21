Назначен новый глава "Укроборонпрома"

Им стал гендиректор "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

Президент Петр Порошенко назначил нового генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Им стал Павел Букин, который раньше занимал должность гендиректора государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт".

Нового главу "Укроборонпрома" представил в среду президент Украины Петр Порошенко.

"Не только подводим итоги работы Укроборонпрома, но и начинаем новый ее этап. Я благодарю за работу бывшего руководителя Романа Романова и желаю плодотворной работы новому руководителю концерна господину Павлу Букину", - прокомментировал он это назначение в фейсбуке.

Напомним, что с 4 июля 2014 года до 12 февраля 2018 года "Укроборонпром" возглавлял Роман Романов.

Концерн "Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года с целью объединения отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в его состав входит свыше ста заводов. По итогам 2016 года концерн занял 77-е место в мировом рейтинге торговцев оружия, который составляется Стокгольмским институтом исследований проблем мира SIPRI.