Правительство Франции ужесточит правила предоставления убежища

За нелегальное пересечение границы будут наказывать тюрьмой.

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона предложит усилить иммиграционные законы Франции и правила предоставления убежища на фоне резкой критики со стороны правозащитных групп и в рядах партии французского лидера.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Законопроект удваивает до 90 дней период задержания нелегальных мигрантов и сокращает сроки подачи ходатайства о предоставлении убежища. За нелегальное пересечение границы будут наказывать годом тюрьмы и штрафами.

Правительство заявляет, что хочет быть решительным и справедливым в вопросах эмиграции, поэтому законопроект также облегчит получение убежища для несовершеннолетних и вдвое сократит время, необходимое для обработки государственными органами запросов о предоставлении убежища.

Последние опросы показывают, что 63% французских избирателей считают, что во Франции слишком много иммигрантов.

Количество людей, которые подали прошение о предоставлении убежища во Франции, достигло рекордной отметки в 2017 году, и составляет более 100000 человек.

Как сообщалось ранее, Макрон намерен провести "реформу ислама" во Франции.