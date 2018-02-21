Правительство Франции ужесточит правила предоставления убежища
За нелегальное пересечение границы будут наказывать тюрьмой.
Правительство президента Франции Эммануэля Макрона предложит усилить иммиграционные законы Франции и правила предоставления убежища на фоне резкой критики со стороны правозащитных групп и в рядах партии французского лидера.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Законопроект удваивает до 90 дней период задержания нелегальных мигрантов и сокращает сроки подачи ходатайства о предоставлении убежища. За нелегальное пересечение границы будут наказывать годом тюрьмы и штрафами.
Правительство заявляет, что хочет быть решительным и справедливым в вопросах эмиграции, поэтому законопроект также облегчит получение убежища для несовершеннолетних и вдвое сократит время, необходимое для обработки государственными органами запросов о предоставлении убежища.
Последние опросы показывают, что 63% французских избирателей считают, что во Франции слишком много иммигрантов.
Количество людей, которые подали прошение о предоставлении убежища во Франции, достигло рекордной отметки в 2017 году, и составляет более 100000 человек.
Как сообщалось ранее, Макрон намерен провести "реформу ислама" во Франции.
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