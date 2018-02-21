Суд досрочно прекратил допрос Порошенко из-за вопросов, не касающихся уголовного дела

"Уважаемая защита, вы или испугались свидетеля, или умышленно это сделали".

Суд досрочно прекратил допрос Порошенко из-за вопросов, не касающихся уголовного дела
Фото: Прес-служба президента

Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос президента Петра Порошенко из-за вопросов адвокатов Виктора Януковича, которые не касались уголовного производства о государственной измене их подзащитного.

Адвокаты то и дело просили Порошенко оценить какие-то юридические нюансы, а судья Владислав Девятко снимал их как не имеющие отношения к делу.

Когда один из защитников спросил, можно ли расценивать как самоустранение Порошенко его последний отпуск, судья не выдержал и сказал: "Умышленно защитники задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос".

"Уважаемая защита, вы или испугались свидетеля, или умышленно это сделали, чтобы суд вынужден был воспользоваться своим правом и прекратить допрос. Это будет оставаться на вашей правовой репутации. Это был ваш выбор", - сказал он и объявил перерыв.

22 февраля начнутся допросы свидетелей защиты.

Допрос должен был полтора часа, но по факту он занял около 60 минут. Значительную часть времени потратили на пререкания адвокаты, прокуроры и суд.

После заседания адвокаты обвинили суд в двойных стандартах.

Напомним, 20 февраля Порошенко заявил, что "впервые в украинской истории" президент Украины будет принимать участие в судебном процессе. Однако утром 21 февраля стало известно, что президент в суд не приедет из-за напряженного графика.

Оболонский районный суд Киева рассматривает дело о государственной измене Виктора Януковича.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко обсудил с замгоссекретаря США Салливаном введение миротворцев ООН на ДонбассПорошенко обсудил с замгоссекретаря США Салливаном введение миротворцев ООН на Донбасс
"Референдум" о независимости Крыма в 2014 году не объявлялся, - Порошенко"Референдум" о независимости Крыма в 2014 году не объявлялся, - Порошенко
Порошенко объяснил, что не приехал в Оболонский суд в связи с загруженностьюПорошенко объяснил, что не приехал в Оболонский суд в связи с загруженностью
Оболонский суд Киева начал допрос Порошенко по видеосвязиОболонский суд Киева начал допрос Порошенко по видеосвязи
Оборонный сектор РоSSии потерял $3 млрд из-за санкций, - Госдеп СШАОборонный сектор РоSSии потерял $3 млрд из-за санкций, - Госдеп США
Порошенко попросил о допросе по видеосвязи на суде по ЯнуковичуПорошенко попросил о допросе по видеосвязи на суде по Януковичу
Порошенко: 75% украинцев поддерживают введение миротворцев на ДонбассПорошенко: 75% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс
Порошенко: у нас есть позитивные новости по оборонительному оружиюПорошенко: у нас есть позитивные новости по оборонительному оружию
Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по ДонбассуПорошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу
Порошенко провел телефонный разговор с МеркельПорошенко провел телефонный разговор с Меркель
Последние новости
Подгружаем последние новости