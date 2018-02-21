Суд досрочно прекратил допрос Порошенко из-за вопросов, не касающихся уголовного дела

"Уважаемая защита, вы или испугались свидетеля, или умышленно это сделали".

Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос президента Петра Порошенко из-за вопросов адвокатов Виктора Януковича, которые не касались уголовного производства о государственной измене их подзащитного.

Адвокаты то и дело просили Порошенко оценить какие-то юридические нюансы, а судья Владислав Девятко снимал их как не имеющие отношения к делу.

Когда один из защитников спросил, можно ли расценивать как самоустранение Порошенко его последний отпуск, судья не выдержал и сказал: "Умышленно защитники задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить допрос".

"Уважаемая защита, вы или испугались свидетеля, или умышленно это сделали, чтобы суд вынужден был воспользоваться своим правом и прекратить допрос. Это будет оставаться на вашей правовой репутации. Это был ваш выбор", - сказал он и объявил перерыв.

22 февраля начнутся допросы свидетелей защиты.

Допрос должен был полтора часа, но по факту он занял около 60 минут. Значительную часть времени потратили на пререкания адвокаты, прокуроры и суд.

После заседания адвокаты обвинили суд в двойных стандартах.

Напомним, 20 февраля Порошенко заявил, что "впервые в украинской истории" президент Украины будет принимать участие в судебном процессе. Однако утром 21 февраля стало известно, что президент в суд не приедет из-за напряженного графика.