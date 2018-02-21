Полиция и Нацгвардия продолжат охранять суды, - Гройсман

Кабмин не намерен рассматривать инициативу об отмене охраны судов.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что полиция и Национальная гвардия будут продолжать охранять суды.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "112 Украина".

Так премьер прокомментировал недавний инцидент возле Соломенского райсуда, во время которого был ранен полицейский, после которого министр внутренних дел Арсен Аваков призвал отменить охрану судов.

"Никаких действий (по отмене охраны судов, - ред.) не происходило, все продолжается", - подчеркнул Гройман.

"Я бы не сказал, что это был личный повод. Возможно, это была реакция на определенные процессы. Но подчеркиваю, что мы в правительстве понимаем важность обеспечения общественного порядка. И здесь не может быть никаких других мнений", - добавил премьер.

Напомним, 15 февраля, когда в Соломенском райсуде Киева избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, между националистами и полицией произошла драка. В ходе потасовки был ранен сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Стрелявшего, бывшего бойца добровольческого батальона "Донбасс" Александра Федорченко, суд отпустил на поруки народных депутатов. После этого глава МВД Аваков потребовал от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия суда, а от прокуратуры и апелляционного суда - вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому.