Порошенко объяснил, что не приехал в Оболонский суд в связи с загруженностью

Предыдущая встреча завершилась в 13:40, следующая начинается в 15:30.

Президент Петр Порошенко объяснил, что не смог физически явиться в Оболонский районный суд для допроса в связи с большой загруженностью.

"Сегодня утром состоялось совещание с руководством Вооруженных сил по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса, потому что мы должны буквально в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на востоке. Завершилось это в 13:40", - пояснил он суду по видеоконференции.

"С 14:00 я беру участие в заседании суда, в 15:30 у меня первая международная встреча. Речь идет о руководстве внешнеполитического ведомства Дании. После этого предусмотрен один публичное мероприятие и два международных, в том числе который будет освещаться в прямом эфире", - сказал президент.

Напомним, 20 февраля Порошенко заявил, что "впервые в украинской истории" президент Украины будет принимать участие в судебном процессе. Однако утром 21 февраля стало известно, что президент в суд не приедет.

Оболонский районный суд Киева рассматривает дело о государственной измене Виктора Януковича.