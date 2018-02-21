Порошенко объяснил, что не приехал в Оболонский суд в связи с загруженностью
Предыдущая встреча завершилась в 13:40, следующая начинается в 15:30.
Президент Петр Порошенко объяснил, что не смог физически явиться в Оболонский районный суд для допроса в связи с большой загруженностью.
"Сегодня утром состоялось совещание с руководством Вооруженных сил по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса, потому что мы должны буквально в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на востоке. Завершилось это в 13:40", - пояснил он суду по видеоконференции.
"С 14:00 я беру участие в заседании суда, в 15:30 у меня первая международная встреча. Речь идет о руководстве внешнеполитического ведомства Дании. После этого предусмотрен один публичное мероприятие и два международных, в том числе который будет освещаться в прямом эфире", - сказал президент.
Напомним, 20 февраля Порошенко заявил, что "впервые в украинской истории" президент Украины будет принимать участие в судебном процессе. Однако утром 21 февраля стало известно, что президент в суд не приедет.
Оболонский районный суд Киева рассматривает дело о государственной измене Виктора Януковича.
Здание суда находится в северной части Киева на значительном удалении от правительственного квартала.
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