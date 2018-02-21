Апелляционный суд отправил на пересмотр "дело пособников Новороссии ТВ"
Василец и Тимонин отпущены по домашний арест.
Апелляционный суд Киева 21 февраля отправил на пересмотр дело киевлянина Дмитрия Васильца и жителя Бердичева Евгения Тимонина, которые подозреваются в содействии террористической организации. Приговор, которым их приговорили к 9 годам лишения свободы, отменен.
Об этом сообщило издание "Страна".
Судья также избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток с обязательным ношением электронного браслета. В связи с этим Василец и Тимонин были отпущены из-под стражи в зале суда.
Напомним, что Василец и Тимонин с ноября 2015 года находились в СИЗО. Их задержала СБУ в Киеве. По данным спецслужбы, они длительное время находились на территории "ДНР", где оказывали консультации и практическую помощь представителям телеканала "Новороссия ТВ".
"В частности, они способствовали настройке прямого эфира, трансляции новостей и видеоматериалов, помогли организовать взаимодействие между подразделениями канала, проводили обучение лиц, которые занимались монтажом материалов, и лично программировали необходимое для этого оборудование и программное обеспечение. Кроме того, они зарегистрировали и настроили трансляцию канала "Новороссия ТВ" на популярных видеохостингах", - сообщала спецслужба.
Позже оказалось, что задержанные входили в общественный совет Министерства информационной политики.
В сентябре их приговорили к девяти годам лишения свободы по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической организации).
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Политика
21.02.2018 11:10