Алекс Ван дер Зваан, юридическую деятельность которого связывают с обвиняемыми в «русском» деле Полом Манафортом и Ричардом Гейтсом, официально признал себя виновным в окружном суде американской столицы.

Об этом говорится в сообщении информагентства Reuters, передает Укринформ.

«Юрист Алекс Ван дер Зваан, зять одного из богатейших людей РоSSии, признал себя виновным во лжи следствию Мюллера в американском окружном суде города Вашингтон», — отмечает издание.

Дело против 33-летнего голландского юриста Ван дер Зваана охватывает его работу на Пола Манафорта и Ричарда Гейтса, которые впоследствии работали в президентской кампании Дональда Трампа.

Напомним, спецпрокурор Мюллер обвинил Ван дер Зваана в даче ложных показаний относительно работы с международной юридической фирмы Skadden Arps в 2012 году. Фирма имела заказ от правительства времен президентства Виктора Януковича относительно составления отчета для судебного процесса над Юлией Тимошенко. В этом деле фигурируют Пол Манафорт и Ричард Гейтс, которому в октябре прошлого года уже были предъявлены обвинения в США в сговоре с отмыванием денег и пренебрежении регистрации себя в качестве иностранных агентов в связи с работой на пророSSийскую партию в Украине.