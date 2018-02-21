Адвокат в деле против Тимошенко признал, что лгал следствию США

aleks-van-der-zvaan

Алекс Ван дер Зваан, юридическую деятельность которого связывают с обвиняемыми в «русском» деле Полом Манафортом и Ричардом Гейтсом, официально признал себя виновным в окружном суде американской столицы.

Об этом говорится в сообщении информагентства Reuters, передает Укринформ.

«Юрист Алекс Ван дер Зваан, зять одного из богатейших людей РоSSии, признал себя виновным во лжи следствию Мюллера в американском окружном суде города Вашингтон», — отмечает издание.

Дело против 33-летнего голландского юриста Ван дер Зваана охватывает его работу на Пола Манафорта и Ричарда Гейтса, которые впоследствии работали в президентской кампании Дональда Трампа.

Напомним, спецпрокурор Мюллер обвинил Ван дер Зваана в даче ложных показаний относительно работы с международной юридической фирмы Skadden Arps в 2012 году. Фирма имела заказ от правительства времен президентства Виктора Януковича относительно составления отчета для судебного процесса над Юлией Тимошенко. В этом деле фигурируют Пол Манафорт и Ричард Гейтс, которому в октябре прошлого года уже были предъявлены обвинения в США в сговоре с отмыванием денег и пренебрежении регистрации себя в качестве иностранных агентов в связи с работой на пророSSийскую партию в Украине.

Нынешние обвинения против Ван дер Зваана не указывают прямо на кампанию Трампа или президентские выборы в США. Однако, по оценкам юридических экспертов, это увеличивает давление на экс-помощников Трампа — Манафорта и Гейтса — заставляя их сотрудничать со следствием Мюллера, которое устанавливает, как именно РоSSия повлияла на президентские выборы в Соединенных Штатах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
КДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе СаакашвилиКДК прокуроров открыла дисциплинарное производство против Луценко по жалобе Саакашвили
Спецпрокурор США обвинил адвоката в даче ложных показаний о докладе для суда над ТимошенкоСпецпрокурор США обвинил адвоката в даче ложных показаний о докладе для суда над Тимошенко
Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози, - СМИКаддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози, - СМИ
МИП призвал учредить День сопротивления Крыма роSSийской оккупацииМИП призвал учредить День сопротивления Крыма роSSийской оккупации
США сняли визовые санкции против ИванющенкоСША сняли визовые санкции против Иванющенко
Украина готовит иск против РоSSии за военные преступленияУкраина готовит иск против РоSSии за военные преступления
В Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - ReutersВ Сирии союзные Асаду силы помогут курдам в борьбе против турецкой армии, - Reuters
Санкции против РоSSии работают, - ПорошенкоСанкции против РоSSии работают, - Порошенко
Порошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против ЗападаПорошенко: РоSSия ведет войну не только против Украины, но и против Запада
Вторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - ВолкерВторжение РФ в Украину привело к результату, противоположному тому, чего добивалась Москва, - Волкер
Последние новости
Подгружаем последние новости