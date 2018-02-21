Адвокат в деле против Тимошенко признал, что лгал следствию США
Алекс Ван дер Зваан, юридическую деятельность которого связывают с обвиняемыми в «русском» деле Полом Манафортом и Ричардом Гейтсом, официально признал себя виновным в окружном суде американской столицы.
Об этом говорится в сообщении информагентства Reuters, передает
«Юрист Алекс Ван дер Зваан, зять одного из богатейших людей РоSSии, признал себя виновным во лжи следствию Мюллера в американском окружном суде города Вашингтон», — отмечает издание.
Дело против 33-летнего голландского юриста Ван дер Зваана охватывает его работу на Пола Манафорта и Ричарда Гейтса, которые впоследствии работали в президентской кампании Дональда Трампа.
Напомним, спецпрокурор Мюллер обвинил Ван дер Зваана в даче ложных показаний относительно работы с международной юридической фирмы Skadden Arps в 2012 году. Фирма имела заказ от правительства времен президентства Виктора Януковича относительно составления отчета для судебного процесса над Юлией Тимошенко. В этом деле фигурируют Пол Манафорт и Ричард Гейтс, которому в октябре прошлого года уже были предъявлены обвинения в США в сговоре с отмыванием денег и пренебрежении регистрации себя в качестве иностранных агентов в связи с работой на пророSSийскую партию в Украине.
Нынешние обвинения против Ван дер Зваана не указывают прямо на кампанию Трампа или президентские выборы в США. Однако, по оценкам юридических экспертов, это увеличивает давление на экс-помощников Трампа — Манафорта и Гейтса — заставляя их сотрудничать со следствием Мюллера, которое устанавливает, как именно РоSSия повлияла на президентские выборы в Соединенных Штатах.
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