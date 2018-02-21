ГПУ предлагает запретить условные сроки для коррупционеров

Задержание коррупционера должно автоматически приводить к его отстранению.

Генеральная прокуратура разрабатывает изменения в законодательство, которые предполагают автоматическое отстранение от должностей заподозренных в коррупции должностных лиц, а также запрет судам приговаривать коррупционеров к условным срокам.

"Очень важно внести законодательные изменения в УПК Украины с тем, чтобы суды автоматически отстраняли коррупционеров от должностей при избрании им меры пресечения (домашний арест или содержание под стражей)", - сказал генпрокурор Юрий Луценко на совещании по итогам работы органов прокуратуры в 2017 году. Текст выступления Луценко выложила в фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Кроме того, нарабатываемые Генпрокуратурой изменения предусматривают усиление уголовной ответственности за получение или дачу взятки, незаконное обогащение и другие коррупционные преступления (ст.ст. 210, 354, 364, 365-2, 368, 368-2, 368-368-4, 369 УК Украина).

"Статистика свидетельствует, что менее 10% осужденных коррупционеров получают реальную меру наказания. Условный срок для государственного служащего тоже является серьезным наказанием, так сказать волчьим билетом для его дальнейшей карьеры. Но в условиях войны с коррупцией полумеры недопустимы!.. За совершение любого коррупционного преступления уголовная ответственность должна предусматривать не менее одного года тюрьмы", - заявил Луценко.

ГПУ предлагает прописать в законодательстве, что вынесение судьей решения о назначении коррупционеру наказания менее тяжкого, чем лишение свободы, будет считаться заведомо неправосудным.