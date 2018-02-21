Глава МИД Люксембурга заявил об угрозе членству Венгрии в ЕС
Ассельборн отметил, что не может понять мышление венгерского правительства.
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что политика правительства Венгрии может стоить стране членства в Евросоюзе.
Об этом он заявил в телефонном интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, которое пообщалось с люксембургским дипломатом после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал его "идиотом", который "ненавидит Венгрию".
Ранее в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу "Стоп Сорос" и призвал Европейскую комиссию начать санкционную процедуру против Венгрии.
"Я не ненавижу Венгрию, Петера Сийярто или Виктора Орбана. Речь идет не о личностях, а о базовых принципах, ценностях, законах и уважении человеческого достоинства в каждой стране-члене ЕС. Мы не можем принять наказание для неправительственных организаций, которые помогают искателям убежища. Такие методы применяют только авторитарные режимы, недостойны демократического Европейского Союза", - пояснил свою позицию Ассельборн.
По его словам, у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто. "У меня нет злости, которая могла бы повлиять на наши отношения. Как я сказал, речь идет о принципах и ценностях. Венгерская политика бросает вызов принципам Европейского союза", - отметил он.
Глава МИД Люксембурга отметил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.
"Венгерский народ должен понимать, если у них есть правительство, которое делает это, то ценой этому может быть членство в ЕС. Мне было бы очень грустно, если бы это случилось", - заявил Ассельборн.
Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозвал своего люксембургского коллегу Жана Ассельборна идиотом с безумными идеями. Таким образом Петер Сийярто отреагировал на заявление Ассельборна, который призвал ЕС противостоять венгерским планам ввести запрет на деятельность неправительственных организаций, помогающих мигрантам.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.02.2018 11:03
21.02.2018 11:03