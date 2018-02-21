Глава МИД Люксембурга заявил об угрозе членству Венгрии в ЕС

Ассельборн отметил, что не может понять мышление венгерского правительства.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что политика правительства Венгрии может стоить стране членства в Евросоюзе .

Об этом он заявил в телефонном интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, которое пообщалось с люксембургским дипломатом после того, как глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал его "идиотом", который "ненавидит Венгрию".

Ранее в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Ассельборн раскритиковал венгерскую законодательную инициативу "Стоп Сорос" и призвал Европейскую комиссию начать санкционную процедуру против Венгрии.

"Я не ненавижу Венгрию, Петера Сийярто или Виктора Орбана. Речь идет не о личностях, а о базовых принципах, ценностях, законах и уважении человеческого достоинства в каждой стране-члене ЕС . Мы не можем принять наказание для неправительственных организаций, которые помогают искателям убежища. Такие методы применяют только авторитарные режимы, недостойны демократического Европейского Союза", - пояснил свою позицию Ассельборн.

По его словам, у него совершенно нормальные отношения с венгерским коллегой Сийярто. "У меня нет злости, которая могла бы повлиять на наши отношения. Как я сказал, речь идет о принципах и ценностях. Венгерская политика бросает вызов принципам Европейского союза", - отметил он.

Глава МИД Люксембурга отметил, что не может понять мышление венгерского правительства и предостерег, что его политика может дорого стоить Будапешту.

"Венгерский народ должен понимать, если у них есть правительство, которое делает это, то ценой этому может быть членство в ЕС . Мне было бы очень грустно, если бы это случилось", - заявил Ассельборн.