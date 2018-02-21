Оболонский суд Киева начал допрос Порошенко по видеосвязи

Он должен дать показания по делу о госизмене Виктора Януковича.

Оболонский районный суд Киева , который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, начал допрос действующего президента Петра Порошенко по видеосвязи.

Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 г., пребывая на территории РФ , он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).

Януковича судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.

Напомним, намерение дать показания по делу Януковича Порошенко высказывал накануне. "Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает", - говорил Порошенко 18 февраля. В период, который исследуется судом, Порошенко был народным депутатом Украины.

Раньше свои показания на суде давали бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО, бывший и.о. президента Александр Турчинов и другие высопокоставленные свидетели.