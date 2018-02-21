Гройсман потребовал от Насалика "вымести смотрящих" с госшахт

Отрасль нужно избавить от паразитов, заявил премьер.

Гройсман потребовал от Насалика "вымести смотрящих" с госшахт
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман требует от министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика "вымести смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий.

"В частной добыче уже все нормально. А в государственной – нет. Почему? Потому, что паразитируют "смотрящие". Так давайте мы будем заниматься тем, чтобы найти финансы и помочь. А вы с другой стороны – берите метлу и выметайте "смотрящих". И все станет на свои места. Я очень прошу, Игорь Степанович, вычислить и пресечь. Сколько бы мы не наполняли чашу, если она не будет герметичной – то из нее что-то всегда будет пропадать", - сказал премьер на заседании правительства в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Гройсмана, ненормально, что правительство ежегодно выделяет миллиарды на угольную отрасль, а ситуация не меняется.

Напомним, в Украине в государственной собственности остаются более 30 шахт.


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