Главой КС избрали Шевчука

Заседание продолжается.

Главой Конституционного Суда избрали Станислава Шевчука. Голосование произошло сегодня во время очередного заседания КС, сообщил LB.ua источник в суде.

Шевчук был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность.

С 18 марта 2014 по 18 марта 2017 года главой Конституционного Суда был Юрий Баулин. 18 марта 2017 года срок его полномочий на этой должности истек, но он стал и.о. главы суда как старший по возрасту.

3 июня 2017 Баулин был уволен в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий. В этот день должность и.о. главы КС занял следующий по старшинству судья Кривенко.

В Конституционном Суде несколько раз пытались избрать нового главу, но, например, 18 мая года судье Владимиру Мойсику не хватило голосов, а 2 ноября судьи не смогли даже утвердить повестку дня. 12 декабря попытка избрать председателя также провалилась.

В КС вакантны четыре должности судей Конституционного суда - два по квоте президента, два - по квоте парламента.

Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного Суда в марте 2014 года. В течение 2009 года и с 2012 года – судья Европейского суда по правам человека ad hoc от Украины.