В Кременце поймали прокурора на взятке $2,5 тысячи
Деньги вымогались мужчины, уличенного в незаконной охоте.
Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генпрокуратуры задержали на взятке прокурора Кременецкой местной прокуратуры Тернопольской области.
Он требовал у жителя Кременецкого района 2,5 тысячи долларов в обмен на непривлечение к уголовной ответственности за незаконную охоту, сообщается на сайте СБУ.
Спецслужба задержала прокурора в рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
Напомним, в составе Генпрокуратуры осенью 2016 года было создано специальное подразделение для выявления коррупционеров в рядах прокуроров - Генеральная инспекция.
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