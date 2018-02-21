В Кременце поймали прокурора на взятке $2,5 тысячи

Деньги вымогались мужчины, уличенного в незаконной охоте.

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генпрокуратуры задержали на взятке прокурора Кременецкой местной прокуратуры Тернопольской области.

Он требовал у жителя Кременецкого района 2,5 тысячи долларов в обмен на непривлечение к уголовной ответственности за незаконную охоту, сообщается на сайте СБУ .

Спецслужба задержала прокурора в рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Напомним, в составе Генпрокуратуры осенью 2016 года было создано специальное подразделение для выявления коррупционеров в рядах прокуроров - Генеральная инспекция.