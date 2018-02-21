В Одессе сожгли Lexus близкого к нардепу Голубову депутата горсовета

Lexus RX-400 Петра Ионова выгорел полностью.

В Одессе сожгли Lexus близкого к нардепу Голубову депутата горсовета
Фото: http://timer-odessa.net

В ночь на среду в центре Одессы сгорел внедорожник Lexus RX-400 депутата Одесского горсовета Петра Ионова, пишет "Интерфакс-Украина".

Ионов входит во фракцию БПП "Солидарность" в Одесском горсовете, близок к народному депутату Дмитрию Голубову.

На прошлой неделе Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.

После этого одессит Анатолий Мазур повредил топором 13 машин во дворе Соломенского суда Киева, который вынес это решение. Мазур сделал это в знак протеста против решения отпустить Труханова.


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