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В Одессе сожгли Lexus близкого к нардепу Голубову депутата горсовета Lexus RX-400 Петра Ионова выгорел полностью. Фото: http://timer-odessa.net В ночь на среду в центре Одессы сгорел внедорожник Lexus RX-400 депутата Одесского горсовета Петра Ионова, пишет "Интерфакс-Украина". Ионов входит во фракцию БПП "Солидарность" в Одесском горсовете, близок к народному депутату Дмитрию Голубову. На прошлой неделе Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова. После этого одессит Анатолий Мазур повредил топором 13 машин во дворе Соломенского суда Киева , который вынес это решение. Мазур сделал это в знак протеста против решения отпустить Труханова.

LB.ua

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