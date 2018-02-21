ЮНИСЕФ назвал Пакистан самой опасной страной для новорожденных

Более 80% смертей новорожденных вызвано тремя условиями, которые можно было бы предотвратить.

В Пакистане зафиксирован самый высокий в мире уровень смертности среди новорожденных.

Об этом сообщается в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Deutsche Welle.

"В Пакистане из 1000 новорожденных 46 умирают - больше всего в мире. Южно-Африканская республика и Афганистан - на втором и третьем местах в списке самых опасных для новорожденных стран", - говорится в сообщении.

"Более 80% смертей новорожденных вызвано тремя условиями, которые можно было бы предотвратить", - отмечают в документе аналитики ЮНИСЕФ. Речь идет о преждевременных родах, осложнениях при рождении и инфекционных заболеваниях, например воспалении легких и сепсисе.

Ежегодно до трех миллионов детей можно было бы спасти при наличии достаточных инвестиций в качественный уход при рождении, говорится в выводах ЮНИСЕФ.

Отчет является частью мероприятий Детского фонда по снижению смертности среди новорожденных.