ЮНИСЕФ назвал Пакистан самой опасной страной для новорожденных
Более 80% смертей новорожденных вызвано тремя условиями, которые можно было бы предотвратить.
В Пакистане зафиксирован самый высокий в мире уровень смертности среди новорожденных.
Об этом сообщается в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Deutsche Welle.
"В Пакистане из 1000 новорожденных 46 умирают - больше всего в мире. Южно-Африканская республика и Афганистан - на втором и третьем местах в списке самых опасных для новорожденных стран", - говорится в сообщении.
"Более 80% смертей новорожденных вызвано тремя условиями, которые можно было бы предотвратить", - отмечают в документе аналитики ЮНИСЕФ. Речь идет о преждевременных родах, осложнениях при рождении и инфекционных заболеваниях, например воспалении легких и сепсисе.
Ежегодно до трех миллионов детей можно было бы спасти при наличии достаточных инвестиций в качественный уход при рождении, говорится в выводах ЮНИСЕФ.
Отчет является частью мероприятий Детского фонда по снижению смертности среди новорожденных.
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