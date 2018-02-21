В результате обстрела возле Крымского погибла медик 10-й бригады

Боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению.

Старшая медсестра медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая погибла 20 февраля возле Крымского (Луганская область).

В фейсбуке бригады говорится, что боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению.

"Вчера во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра - медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина. Еще один военнослужащий ранен", - заявили военные.

Девушке было 23 года.

Напомним, в утренней сводке штаба АТО сообщается о гибели одного украинского военнослужащего. Пятеро бойцов получили ранения, еще двое - боевые травмы.