В результате обстрела возле Крымского погибла медик 10-й бригады
Боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению.
Старшая медсестра медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая погибла 20 февраля возле Крымского (Луганская область).
В фейсбуке бригады говорится, что боевики открыли огонь по медикам, когда те оказывали помощь гражданскому населению.
"Вчера во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра - медик, военнослужащий и человек с большим сердцем - Сабина. Еще один военнослужащий ранен", - заявили военные.
Девушке было 23 года.
Напомним, в утренней сводке штаба АТО сообщается о гибели одного украинского военнослужащего. Пятеро бойцов получили ранения, еще двое - боевые травмы.
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