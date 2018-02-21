Порошенко попросил о допросе по видеосвязи на суде по Януковичу
Ходатайство мотивировано требованиями безопасности и графиком президента.
Президент Петр Порошенко попросил Оболонский райсуд Киева допросить его по видеосвязи в рамках дела о госизмене Виктора Януковича.
Соответствующее ходатайство подали прокуроры в ходе заседания в среду, ссылаясь на письмо, полученное из Администрации Президента. Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.
Допрос должен состояться с 14:00 по 19:30, если суд удовлетворит ходатайство, Порошенко будет давать показания из Администрации Президента. Допрос в режиме видеосвязи мотивирован требованиями безопасности - в ходатайстве утверждается, что усиленная охрана президента усложнит работу суда, - а также графиком главы государства.
"Поскольку глава государства выполняет ряд представительских функций на международном уровне и есть ряд международных мероприятий, назначенных заранее, необходим режим видеосвязи", - заявил представитель гособвинения.
Защита Януковича выступила против удовлетворения ходатайства, настаивая на личном присутствии Порошенко на суде.
Напомним, намерение дать показания по делу Януковича Порошенко высказывал накануне. "Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает", - говорил Порошенко 18 февраля.
Раньше свои показания на суде давали бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО, бывший и.о. президента Александр Турчинов и другие высопокоставленные свидетели.
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21.02.2018 07:27