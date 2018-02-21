КНДР сорвала встречу с вице-президентом США за два часа до ее начала, - Reuters

Пенс публично осудил нарушения прав человека в КНДР и объявил о планах ввести новые санкции.

КНДР сорвала встречу с вице-президентом США за два часа до ее начала, - Reuters
Майк Пенс

Делегация Северной Кореи на Зимних играх в Пхенчхане подтвердила намерение проведения официальной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, однако сорвала переговоры буквально в последний момент.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официальные источники в администрации Песна.

Глава администрации вице-президента Ник Айерс, комментируя этот инцидент, отметил, что КНДР соглашалась на встречу, надеясь, что Пенс смягчит свой месседж относительно северокорейской пропаганды во время Зимних олимпийских игр. Но после того, как Пенс публично осудил нарушения прав человека в КНДР и объявил о планах ввести новые экономические санкции, делегация КНДР избежала встречи или, "возможно, они никогда не были искренними в отношении переговоров", - сказал Айерс.

При этом уточняется, что Пенс собирался встретиться с делегацией Пхеньяна 10 февраля, однако северокорейская сторона отменила это мероприятие в одностороннем порядке за два часа до его начала.

Запланированная встреча могла стать первыми переговорами высокого уровня между администрацией Трампа и руководства Пхеньяна на фоне острого противостояния в связи с разработкой КНДР ракетно-ядерных программ в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Напомним, что КНДР провела военный парад в преддверии Олимпиады.


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