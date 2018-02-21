Память Героев Небесной сотни почтили в Киеве

На Аллее Небесной сотни собрались родственники погибших, участники Евромайдана, жители и гости столицы.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

На Аллее Небесной Сотни в Киеве во вторник, 20 февраля, почтили память погибших на Майдане зимой 2014 года.

Родственники погибших, участники Евромайдана, студенты, активисты, парамедики, жители и гости Киева возложили цветы к мемориалу Небесной сотни, расположенному у верхнего выхода из метро Крещатик на улице Институтской. В память о Героях зажгли свечи, сообщает корреспондент LB.ua.

Утром на Аллее Героев в память о погибших на деревьях возле часовни, креста и мемориала Небесной сотни развесили бумажных ангелов.

Напомним, в ходе массовых протестов 18-20 февраля со стороны силовиков по протестующим был открыт огонь. Погибло свыше 100 человек. Погибших активистов называют Небесной сотней.

В 2015 году Порошенко объявил 20 февраля Днем Героев Небесной сотни.