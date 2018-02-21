Память Героев Небесной сотни почтили в Киеве
На Аллее Небесной сотни собрались родственники погибших, участники Евромайдана, жители и гости столицы.
На Аллее Небесной Сотни в Киеве во вторник, 20 февраля, почтили память погибших на Майдане зимой 2014 года.
Родственники погибших, участники Евромайдана, студенты, активисты, парамедики, жители и гости Киева возложили цветы к мемориалу Небесной сотни, расположенному у верхнего выхода из метро Крещатик на улице Институтской. В память о Героях зажгли свечи, сообщает корреспондент LB.ua.
Утром на Аллее Героев в память о погибших на деревьях возле часовни, креста и мемориала Небесной сотни развесили бумажных ангелов.
Напомним, в ходе массовых протестов 18-20 февраля со стороны силовиков по протестующим был открыт огонь. Погибло свыше 100 человек. Погибших активистов называют Небесной сотней.
В 2015 году Порошенко объявил 20 февраля Днем Героев Небесной сотни.
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