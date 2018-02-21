Память Героев Небесной сотни почтили в Киеве

На Аллее Небесной сотни собрались родственники погибших, участники Евромайдана, жители и гости столицы.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

На Аллее Небесной Сотни в Киеве во вторник, 20 февраля, почтили память погибших на Майдане зимой 2014 года.

Родственники погибших, участники Евромайдана, студенты, активисты, парамедики, жители и гости Киева возложили цветы к мемориалу Небесной сотни, расположенному у верхнего выхода из метро Крещатик на улице Институтской. В память о Героях зажгли свечи, сообщает корреспондент LB.ua.

Утром на Аллее Героев в память о погибших на деревьях возле часовни, креста и мемориала Небесной сотни развесили бумажных ангелов.

Напомним, в ходе массовых протестов 18-20 февраля со стороны силовиков по протестующим был открыт огонь. Погибло свыше 100 человек. Погибших активистов называют Небесной сотней.

В 2015 году Порошенко объявил 20 февраля Днем Героев Небесной сотни.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Блок рекламы


Похожие новости
Жюри определило победителя архитектурного конкурса на мемориал Небесной сотниЖюри определило победителя архитектурного конкурса на мемориал Небесной сотни
В Киеве началась акция протеста сторонников СаакашвилиВ Киеве началась акция протеста сторонников Саакашвили
Националисты с болгаркой и файерами напали на здание Россотрудничества в КиевеНационалисты с болгаркой и файерами напали на здание Россотрудничества в Киеве
В Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в годВ Киеве могут вывешивать флаг ОУН 13 раз в год
На Майдане открылась выставка проектов мемориала Небесной сотниНа Майдане открылась выставка проектов мемориала Небесной сотни
На консульстве Польши в Киеве активисты вывесили "доску польских преступлений против Украины"
В Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организацийВ Киеве протестовали против непрозрачного финансирования ветеранских организаций
Именем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в КиевеИменем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в Киеве
В МВД подсчитали участников протестных акций в КиевеВ МВД подсчитали участников протестных акций в Киеве
В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости