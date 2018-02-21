Гриневич опровергла заявление премьера Венгрии о переговорах по закону об образовании

Представителей венгерского нацменьшинства на переговоры приглашали, но в последний момент они отказались.

Гриневич опровергла заявление премьера Венгрии о переговорах по закону об образовании
Фото: 24tv.ua

Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о том, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в Закон "Об образовании", не соответствует действительности.

Об этом министр образования Лилия Гриневич сказала, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

"Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства - ред). Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция", - сказала Гриневич.

Как сообщалось, 7 февраля в Ужгороде представители украинской и венгерской делегаций с участием заместителя министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модера и заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара договорились о проведении 14 февраля консультаций с представителями венгерской общины Закарпатья по реализации нового закона об образовании.

14 февраля на заседании правительства министр образования Лилия Гриневич заявила, что представители венгерской общины затягивают переговорный процесс по закону об образовании.

В тот же день Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в закон "Об образовании", который расширяет период введения языковой нормы до 2023 года.

16 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в Закон "Об образовании".


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