Матиос назвал число задержанных украинскими спецслужбами россиян

Среди 11 задержанных - трое кадровых военнослужащих.

За четыре года военных действий в Украине военные спецслужбы при разных обстоятельствах задержали 11 граждан РоSSийской Федерации. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "112 Украина".

"Военными спецслужбами были задержаны при разных обстоятельствах 11 граждан РоSSийской Федерации, они установлены - трое кадровых военнослужащих. В отношении всех обвинительные акты направлены в суд. Это "участие в террористических организациях" и вынесены приговоры, не отменены. То есть, вся "линейка" украинского законодательства пройдена и это документальные данные, позволяющие нам обращаться и эти документы уже переданы через МИД в международные судебные институты в подтверждение факта формы участия соседней страны в гибридной войне", - сказал он.

Как сообщалось, в январе Украина и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых. В плену у боевиков остаются более 20 украинцев.