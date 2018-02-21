Противники законопроекта утверждают, что он нарушает их право на владение оружием, гарантированное Второй поправкой к Конституции.

Верховный суд США во вторник отклонил иск против введенного в Калифорнии правила о 10-дневном периоде ожидания при покупке оружия, которое призвано предотвратить импульсивное насилие и самоубийства.

Голос Америки отмечает, что решение суда подчеркивает его нежелание включиться в споры о контроле над оборотом оружия, которые вновь обострила череда эпизодов с массовой стрельбой, в том числе – недавняя трагедия в школе во Флориде.

Судьи также отказались рассмотреть другое дело об оружии, в котором Национальная стрелковая ассоциация попыталась оспорить отказ Калифорнии снизить пошлины на продажу оружия, выделив часть этих средств на борьбу с нелегальным оружием.

Организации, выступающие в защиту права на оружие, и владельцы оружия, попытавшиеся оспорить правило о периоде ожидания, настаивали, что оно нарушает их право на владение оружием, гарантированное Второй поправкой к Конституции. Истцы требовали отмены периода ожидания не для всех, а только для тех граждан, которые ранее уже владели оружием и прошли проверку биографии.

Верховный суд не брался за крупные дела об оружии с тех пор, как вынес два важных постановления по этому вопросу в 2008 и 2010 гг., устанавливающие право граждан на владение оружием и самооборону.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп поддержал усовершенствование проверок при приобретении оружия. Это произошло спустя два дня после стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек.

Ранее Трамп заявил, что ФБР не предотвратило стрельбу во Флориде из-за расследования "роSSийского дела".