Военный погиб, трое ранены с начала суток на Донбассе

ВСУ второй день несут значительные потери.

Военный погиб, трое ранены с начала суток на Донбассе
Фото: Макс Левин

С полуночи роSSийско-оккупационные войска восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате погиб один военный, еще трое получили ранения.

На Луганском направлении враг из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по позициям в районе Троицкого. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты у Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты стреляли из гранатометов, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи Песков противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по укреплениям у Ломакиного.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 12 раз прицельно обстреляли позиции военных на Донбассе. В результате обстрела погиб один боец, один получил ранение, еще один - боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве были ранены двое украинских военнослужащих.


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