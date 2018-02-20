Порошенко: 75% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс

Украина хочет добиться развертывания классической миссии ООН.

Президент Петр Порошенко заявил, что три четверти украинцев выступают за введение миротворческой миссии на Донбасс.

"Могу сказать, что на сегодня это решение поддерживается более 75% граждан Украины", - сказал он, выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

По его словам, Украина борется за развертывание классической миротворческой миссии согласно решению Свобеза ООН .

Напомним, что формат миротворческой миссии на Донбассе является спорным вопросом для Украины и РоSSии, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. РоSSия предлагает только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

Переговоры по формату миссии ведутся по линии Владислав Сурков - Курт Волкер.