Порошенко: 75% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс

Украина хочет добиться развертывания классической миссии ООН.

Порошенко: 75% украинцев поддерживают введение миротворцев на Донбасс
Фото: globallookpress.com

Президент Петр Порошенко заявил, что три четверти украинцев выступают за введение миротворческой миссии на Донбасс.

"Могу сказать, что на сегодня это решение поддерживается более 75% граждан Украины", - сказал он, выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

По его словам, Украина борется за развертывание классической миротворческой миссии согласно решению Свобеза ООН.

Напомним, что формат миротворческой миссии на Донбассе является спорным вопросом для Украины и РоSSии, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. РоSSия предлагает только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

Переговоры по формату миссии ведутся по линии Владислав Сурков - Курт Волкер.


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