Порошенко: у нас есть позитивные новости по оборонительному оружию

Джавелины могут поступить в Украину "в ближайшее время".

Порошенко: у нас есть позитивные новости по оборонительному оружию
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть позитивные новости, касающиеся получения американского оборонительного вооружения.

Об этом он сказал на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Есть у нас позитивные новости о получении в ближайшее время, наконец-то, долгожданного оборонительного оружия", - заявил он членам военного кабинета, пообещав рассказать подробности на закрытой части заседания.

Напомним, в декабре 2017 года администрация США сообщила о решении одобрить предоставить Украине летальное оружие. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.

17 февраля Порошенко встречался в Мюнхене с министром обороны США Дэеймсом Мэттисом. По собственному утверждению, он остался в восторге от этих переговоров.

В начале февраля в Соединенные Штаты на переговоры ездил министр обороны Степан Полторак. Там он заявил, что Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов.


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