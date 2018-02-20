Порошенко: у нас есть позитивные новости по оборонительному оружию

Джавелины могут поступить в Украину "в ближайшее время".

Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть позитивные новости, касающиеся получения американского оборонительного вооружения.

Об этом он сказал на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Есть у нас позитивные новости о получении в ближайшее время, наконец-то, долгожданного оборонительного оружия", - заявил он членам военного кабинета, пообещав рассказать подробности на закрытой части заседания.

Напомним, в декабре 2017 года администрация США сообщила о решении одобрить предоставить Украине летальное оружие. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.

17 февраля Порошенко встречался в Мюнхене с министром обороны США Дэеймсом Мэттисом. По собственному утверждению, он остался в восторге от этих переговоров.