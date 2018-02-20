Порошенко: у нас есть позитивные новости по оборонительному оружию
Джавелины могут поступить в Украину "в ближайшее время".
Президент Петр Порошенко заявил, что у него есть позитивные новости, касающиеся получения американского оборонительного вооружения.
Об этом он сказал на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
"Есть у нас позитивные новости о получении в ближайшее время, наконец-то, долгожданного оборонительного оружия", - заявил он членам военного кабинета, пообещав рассказать подробности на закрытой части заседания.
Напомним, в декабре 2017 года администрация США сообщила о решении одобрить предоставить Украине летальное оружие. Также американские чиновники сообщили о получении Украиной противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.
17 февраля Порошенко встречался в Мюнхене с министром обороны США Дэеймсом Мэттисом. По собственному утверждению, он остался в восторге от этих переговоров.
В начале февраля в Соединенные Штаты на переговоры ездил министр обороны Степан Полторак. Там он заявил, что Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов.
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Политика
20.02.2018 15:38