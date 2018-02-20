Польский закон об Институте нацпамяти не будет действовать до выяснения спорных моментов
Польский закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.
Об этом в интервью телеканалу TVN24 сообщил спикер Сената Польши Станислав Карчевский, передает
По его словам, закон, который вступает в силу 1 марта, некоторое время не будет действовать.
«Нужно быть сумасшедшим и безответственным, чтобы сделать что-то, что вызовет еще больше эмоций. Потому что сейчас эти эмоции есть, и они начинают становиться плохими эмоциями», — сказал Карчевский, добавив, что постановление Конституционного суда создаст поле для спокойной дискуссии.
6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.
В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются «украинские националисты» и термин «Восточная Малопольша».
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Политика
20.02.2018 15:35