Суд отказался рассматривать обвинительный акт по делу Коцабы

Прокурорам не удалось сформулировать обвинение.

Долинский районный суд Ивано-Франковской области вернул прокуратуре обвинительный акт против блогера и журналиста Руслана Коцабы.

Об этом сообщается в фейсбуке суда.

Во вторник суд вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве против Коцабы по ч.1 ст. 111 (государственная измена), ч.1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса вместе с другими материалами уголовного производства.

К такому выводу суд пришел на основании анализа самого обвинительного акта, составленного и утвержденного еще в марте 2015 года, и с учетом вывода Апелляционного суда Киевской области.

Отмечается, что обвинительный акт не содержит формулировки обвинения Коцабы в соответствии с положениями процессуального закона, в нем лишь изложены фактические обстоятельства уголовных правонарушений и их правовая квалификация.

Прокурор вправе повторно направить в суд обвинительный акт после устранения нарушений.

Напомним, Руслана Коцабу задержали 8 февраля 2015 года по подозрению в государственной измене и шпионаже. Он активно выступал против проведения мобилизации.

12 мая 2016 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы, признав виновным в препятствовании Вооруженным силам Украины, однако оправдал по обвинению в госизмене.

14 июля 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу, и он вышел на свободу.

В июне 2017 года Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил оправдательный приговор Коцабе и отправил его дело на новое рассмотрение.