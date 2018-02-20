Трампа назвали худшим президентом США за всю историю

Трамп

Президент США Дональд Трамп стал первым с конца в рейтинге самых успешных американских лидеров.

Политологи из Хьюстонского университета и университета штата Айдахо создали рейтинг на основе опроса 320 участников американской ассоциации политологов и опубликовали его в издании The New York Times, передает ZN.UA.

Свои ответы дали 170 специалистов из 320. Они оценили правления Трампа на 12 баллов из 100 возможных. Однако авторы публикации Брэндон Роттингхауз и Джастин Вона отмечают, что действующий президент имеет «еще не меньше трех лет, чтобы исправить ситуацию после унизительного дебюта».

«Согласно с предыдущим рейтингом, Трамп занимает самую нижнюю ступеньку, однако десятки президентов в начале своих сроков демонстрировали слабые результаты, а позже исправляли ситуацию, получая общественное признание», — подчеркнули исследователи.

Стоит отметить, что предшественник Трампа Барак Обама вошел в топ-10 лидеров страны, заняв 8 место (71 балл), что аж на 10 ступенек выше в сравнении с предыдущим исследованием в 2014 году.

Авторы также обращаю внимание на то, что опрашиваемые дают разную оценку деятельности действующему главе Белого дома, в зависимости от их партийных убеждений. Так, среди демократов он получил лишь 8 баллов, тогда как сторонники республиканцев присудили ему 25 баллов и 5 место с конца рейтинга. Нейтральные в своих политических предпочтениях опрашиваемые оценили деятельность Трампа в 16 баллов (предпоследнее место).

Лидерами рейтинга стали Авраам Линкольн (95 баллов), Джордж Вашингтон (93), Франклин Рузвельт (89), Теодор Рузвельт (81) и Томас Джефферсон (80). Эта же пятерка возглавляла рейтинг и четыре года назад.

Опрос проводился с 22 декабря 2017 года до 16 января 2018.


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